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10 июня 14:27
автор: Александр Поволоцкий

Веснина и Карацев проиграли финал «Ролан Гаррос» в миксте

Решающая встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина уступили в финале Открытого чемпионата Франции в миксте дуэту Дезире Кравчик (США) и Джо Солсбери (Великобритания) со счетом 6:2, 4:6, 5:10.

Карацев и Веснина совершили пять эйсов, две двойных ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырех.

Кравчик и Солсбери два раза подали навылет, допустили одну двойную, реализовав один брейк из двух.

Отметим, что Веснина в 2012 году доходила вместе с Леандро Паесом из Индиии до полуфинала «Ролан Гаррос».

источник: «Советский спорт»
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