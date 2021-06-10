Бублик и Голубев вышли в финал парного турнира «Ролан Гаррос»

Дуэт казахстанских теннисистов Александр Бублик и Андрей Голубев в полуфинале Открытого чемпионата Франции в трех сетах обыграли пару из Испании Пабло Андухар и Педро Мартинес-Портеро - 1:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 45 минут.

Бублик и Голубев восемь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету Андухара и Мартинеса-Портеро - ни одной подачи навылет, четыре двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из шести.

Таким образом, за титул чемпиона «Ролан Гаррос» казахстанцы поспорят с победителями встречи между французской парой Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю и колумбийским дуэтом Хуаном-Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой.