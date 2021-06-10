Павлюченкова победила Зиданшек и впервые в карьере вышла в финал Roland Garros

29-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале Открытого чемпионата Франции в двух сетах (7:5, 6:3) обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек.

За 1 час 36 минут россиянка по три раза подала навылет и ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

Зиданшек выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и воспользовалась четырьмя попытками из 11 для взятия подачи соперницы.

В финале турнира Павлюченкова сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) – Барбара Крейчикова (Чехия).