Елена Веснина: Карацев дотащил нас до финала, победа была очень близка

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от игры в миксте с соотечественником Аланом Карацевым, с которым дошла до в финала смешанных пар Открытого чемпионата Франции.

«Хочу поблагодарить своего партнера, который впервые сыграл микст, так что прошу его подбодрить. Он дотащил нас до финала, победа была очень близка», — цитирует спортсменку официальный сайт турнира.

Напомним, что россияне уступили в финале паре Дезире Кравчик (США) и Джо Солсбери (Великобритания) со счетом 6:2, 4:6, 5:10.