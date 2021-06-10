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10 июня 18:21
автор: Александр Поволоцкий

Елена Веснина: Карацев дотащил нас до финала, победа была очень близка

Теннисистка выигрывала турнир в паре с Екатериной Макаровой в 2012 году.

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от игры в миксте с соотечественником Аланом Карацевым, с которым дошла до в финала смешанных пар Открытого чемпионата Франции.

«Хочу поблагодарить своего партнера, который впервые сыграл микст, так что прошу его подбодрить. Он дотащил нас до финала, победа была очень близка», — цитирует спортсменку официальный сайт турнира.

Напомним, что россияне уступили в финале паре Дезире Кравчик (США) и Джо Солсбери (Великобритания) со счетом 6:2, 4:6, 5:10.

источник: Roland Garros
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