Кафельников – о выходе Павлюченковой в финал RG: Она большая молодец, умница

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на успех Анастасии Павлюченковой.
— Я хочу поздравить Настю! Она большая молодец, умница! Тут уже ничего больше не скажешь. Она использовала свой шанс. С кем ей лучше сыграть в финале? Без разницы. Это финальная стадия. Тут неважно, с кем ты играешь. Обе соперницы будут достойные, обе будут в форме. Есть ли шансы на победу? Шанс есть всегда, — приводит слова Кафельникова «СЭ».
Добавим, в финале грунтового «Шлема» Павлюченкова сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) – Барбара Крейчикова (Чехия).
источник: «Спорт-Экспресс»