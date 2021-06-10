Шамиль Тарпищев: В женском финале «Ролан Гаррос» многое решит степень усталости и нервная система

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, от чего будет зависеть успешная игра Анастасии Павлюченковой в финале «Ролан Гаррос».

«Павлюченкова очень уверенно играет на турнире. Общались с ней после четвертьфинала, настрой у нее правильный. В финале решит степень усталости и нервная система. Шансы у соперниц одинаковые», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Добавим, что в финале Открытого чемпионата Франции Павлюченкова сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) – Барбара Крейчикова (Чехия).