Селехметьева вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Оксана Селехметьева вместе с филиппинкой Александрой Эала вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде, обыграв хорватку Петру Марчинко и венгерку Наталью Шабанин со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

Встреча длилась 1 час 39 минут.

Селехметьева и ее напарница совершили восемь двойных ошибок и реализовали шесть из 11 брейкпоинтов.

Их соперники пять раз подали навылет, совершили столько же двойных ошибок и взяли шесть подач оппонентов, имея 11 возможностей.

В полуфинале Селехметьева и Эала сыграют с итальянками Элеонорой Алвизи и Лизой Пигато