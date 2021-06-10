Павлюченкова в полуфинале «Ролан Гаррос» концентрировалось на каждом розыгрыше

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала за счет чего выиграла в полуфинале «Ролан Гаррос» у словенки Тамары Зиданшек и поделилась эмоциями от выхода в финал французского «Большого шлема».

«В таких матчах каждый мяч важен, я старалась в каждом розыгрыше быть сконцентрированной. Я стала действовать агрессивнее и бить мощнее, что, как мне кажется, стало важным моментом. Когда ты в финале - это маленькая мечта, которая сбылась. Я дошла до этого матча и теперь должна выдать все, что есть. Ситуация одинакова для всех, все устали, но я думаю, что справлюсь с этим», - сказала теннисистка в эфире телеканала Eurosport.

В финале «Ролан Гаррос» Павлюченкова сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) – Барбара Крейчикова (Чехия).