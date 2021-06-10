Шамиль Тарпищев: Нам не приходили документы по делу Сизиковой, и думаю, что не придут

Президент Федерация тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возможное развитие событий по делу россиянке Яны Сизиковой.

«Ее отпустили, вроде нареканий нет. Но нам ничего не приходило, и думаю, что не придет, раз ее сразу отпустили. У меня есть все документы с октября прошлого года: были подозрения. В свое время то же самое было и у Николая Давыденко… Условно: я скажу, что вы «договорняк» сыграли, и вас будут проверять с утра до вечера. И это такая вещь, которую без наличия официальных документов бессмысленно раздувать» , - цитируют президента ФТР «РИА Новости».

Напомним, что теннисистка Сизикова была задержана во Франции в связи с подозрением в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в прошлом году. 26-летнюю спортсменку отпустили из под стражи 4 июня, следствие продолжается.