Крейчикова станет соперницей Павлюченковой в финале «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в полуфинале Открытого чемпионата Франции обыграла гречанку Марию Саккари и вышла в финал турнира, в котором сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Матч продлился три часа 19 минут и завершился со счетом 2-1 в пользу чешки (7:5, 4:6, 9:7). Крейчикова пять раз подавала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 15. Саккари совершила два эйса, три двойных ошибки и реализовала шесть брейков из 11.

Таким образом, в финале «Ролан Гаррос» 12 июня Крейчикова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, одолевшей в 1/2 финала словенку Тамару Зиданшек (7:5, 6:3).

Теннис. «Ролан Гаррос». 1/2 финала.

Барбора Крейчикова (Чехия, 33) - Мария Саккари (Греция, 18) - 7:5, 4:6, 9:7.