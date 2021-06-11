Веснина и Карацев могут выступить в миксте на Олимпиаде в Токио

34-летняя российская теннисистка Елена Веснина рассказала о возможном участии на Олимпиаде-2020 в смешанном разряде в паре с Асланом Карацевым.

— Ждать ли нашу пару в Токио? Ждите! Мы так же, как с Макаровой на «Roland Garros» в 2016 году, проиграли, не раскрыли всех своих козырей, — передает слова россиянки Eurosport.

Екатерина Макарова в паре с Весниной в 2016 году стали победительницами Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Напомним, летние олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.