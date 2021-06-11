Циципас - о выходе в финал «Ролан Гаррос»: Это самая важная победа в моей карьере

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свою победу в полуфинале Открытого чемпионата Франции над немцем Александром Зверевым (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3).

«Был тяжелый момент, но я сумел остаться в матче, энергия трибун помогла мне в этом. Это очень эмоциональный момент. Было непросто, у меня были спады в этой игре. Но я победил, и эта самая важная победа в моей карьере», - цитирует спортсмена канал Eorosport.

Отмети, что Циципас стал первым греком, который вышел в финал турнира «Большого шлема».