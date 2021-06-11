В финале юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде сыграют две россиянки

Российский теннисистки Мария Бондаренко и Оксана Селехметьева сыграют друг против друга в финале юниорского турнира Открытого чемпионата Франции в парном разряде.
Мария в паре с венгеркой спортсменкой Амариссой Киарой Тот победили пару Виктория Хименес-Касинцева/Линда Носкова (Андорра/Чехия) со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 10:4.
Селехметьева вместе с филипинкой Александрой Эалой обыграла итальянский дуэт Элеонора Альвизи/Лиза Пигато - 6:2, 6:1
Отметим, что решающий матч пройдет в субботу, 12 июня.
источник: «Советский спорт»