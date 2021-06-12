Джокович - о победе над Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос»: Это мой самый великий матч в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоции от победы в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции против испанца Рафаэля Надаля (3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2).
«Для меня большая честь провести здесь этот матч с Надалем, разделить с ним корт. Это просто невероятно. Наверное, это самый великий матч, который я провел в Париже. Чтобы обыгрывать Рафу на этом корте, нужно показывать идеальный теннис. Давление? Его нет. По крайней мере, это то, что ты я говорю себе», - цитирует спортсмена Eurosport.
В финале Открытого чемпионата Франции Джокович сыграет против грека Стефаноса Циципаса.
источник: Eurosport.fr