Шамиль Тарпищев: В женском финале «Ролан Гаррос» победителя предсказать нельзя

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не стал делать прогноз на победителя финального матча «Ролан Гаррос» между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Барборой Крейчиковой.

«Победителя предсказать нельзя. Девчонки так и стоят в рейтинге на 32-м и 33-м месте. О чем говорит тот факт, что в мужском теннисе в финале первая ракетка и четвертая, а в женском — 32-я и 33-я? Только о том, что у женщин сейчас нет очевидных фаворитов и турнир может выиграть около 8-10 человек. Былые звезды сошли, а фаворитов с отрывом не появилось», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Финал женской одиночной сетки «Ролан Гаррос» пройдет сегодня в 16:00 по московскому времени на корте Филиппа Шатрие.