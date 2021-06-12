Россиянка Селехметьева стала победительницей «Ролан Гаррос» в юниорском парном разряде

Российская теннисистка Оксана Селехметьева, выступающая в паре с филиппинкой Александрой Эалой, выиграла юниорский «Ролан Гаррос».

В финальном матче они выиграли у другой россиянки Марии Бондаренко и венгерки Амариссу Киару Тот со счетом 6:0, 7:5. Матч длился 1 час 8 минут.

Для Селехметьевой эта победа на «Больших шлемах» стала второй в юниорской карьере, в 2019 году она также выиграла парный разряд, выступая на Открытом чемпионате США с латвийской теннисисткой Камиллой Бартоне.