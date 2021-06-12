Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла одержать победу на Открытом чемпионате Франции, уступив представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6).
Чешка выиграла свой первый в карьере титул на турнире «Большого Шлема».
Соперницы совершили по два эйса. При этом Павлюченкова совершила всего одну двойную ошибку против пяти у Крейчиковой и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. В активе чешской спортсменки шесть брейков из 14.
Напомним, Павлюченкова впервые в карьере играла в финале «Ролан Гаррос».
Теннис. «Ролан Гаррос». Финал.