Тарпищев похвалил Павлюченкову за выступление на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражении Анастасии Павлюченковой от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос».
«Павлюченкова играла правильно тактически, но по исполнению не получилось, было много ошибок. А в третьем сете решили нервы и удача. Но ее надо похвалить, что избавилась от травмы и играла на турнире по восходящей», - цитирует Тарпищева ТАСС.
Напомним, финал Открытого чемпионата Франции завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу Крейчиковой.
источник: ТАСС