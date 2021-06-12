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12 июня 19:08
автор: Юрий Нечаев

Тарпищев похвалил Павлюченкову за выступление на «Ролан Гаррос»

Россиянка не смогла выиграть первый в карьере турнир серии «Большого шлема».

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражении Анастасии Павлюченковой от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос».

«Павлюченкова играла правильно тактически, но по исполнению не получилось, было много ошибок. А в третьем сете решили нервы и удача. Но ее надо похвалить, что избавилась от травмы и играла на турнире по восходящей», - цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, финал Открытого чемпионата Франции завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу Крейчиковой.

источник: ТАСС
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