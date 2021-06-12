Анастасия Павлюченкова: Я вернусь и буду играть лучше

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась своими эмоциями от участия в финале Открытого чемпионата Франции.

«С самого детства я мечтала оказаться в финале такого большого турнира, - сказала Павлюченкова. - Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые сегодня здесь, я слышала от них много поддержки, это много значит в такое тяжелое время. Я не прощаюсь со всеми вами. Я вернусь и буду играть лучше», - приводит слова спортсменки телеканал «Евроспорт».

Напомним, в решающем матче за титул 29-летняя россиянка проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 1:2 (1:6, 6:2, 4:6). Павлюченкова впервые в карьере принимала кчастие в финале турнира «Большого Шлема».