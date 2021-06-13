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Джокович выиграл «Ролан Гаррос», переиграв в пяти сетах Циципаса
13 июня 20:25
автор: Александр Поволоцкий

Джокович выиграл «Ролан Гаррос», переиграв в пяти сетах Циципаса

Первая ракетка мира во второй раз стал победителем Открытого чемпионата Франции.

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос», обыграв в пяти сетах грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Первая ракетка мира совершил пять эйсов при трех двойных ошибках и реализовал пять брейк-поинтов из 16.

Циципас 14 раз подал навылет при четырех двойных ошибках и реализовал три брейк-поинта из шести.

Напомним, что в финале женского турнира Открытого чемпионата Франции чешка Барбора Крнейчикова переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

источник: «Советский спорт»
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