ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Шотландия 0 Чехия 0 П1 2.73 Х 3.00 П2 3.10
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Польша 0 Словакия 0 П1 1.74 Х 3.50 П2 6.00
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Испания 0 Швеция 0 П1 1.35 Х 5.00 П2 12.0
14 июня 08:24
автор: Степан Шереметьев

Павлюченкова стала 19-й ракеткой мира, Кудерметова - 32-я

Рейтинг WTA возглавляет австралийка Эшли Барти.

WTA опубликовала новый рейтинг лучших теннисисток мира.

Российская спортсменка Анастасия Павлюченкова, проигравшая в финале «Ролан Гаррос» представительнице Чехии Барборе Крейчиковой, поднялась на 19-ю позицию.

Вероника Кудерметова потеряла две строчки и теперь занимает 32-е место. Екатерина Александрова - 34-я, а Дарья Касаткина - 35-я.

Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти. На второй строчке расположилась Наоми Осака из Японии, а тройку лучших замкнула румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA:

1. (1). Эшли Барти (Австралия) — 8245.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7401.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.

5 (5). Софья Кенин (США) — 5865.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4931.

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4435.

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4285. ...

15 (33). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3733...

19 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3300...

32 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 2100...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1940.

35 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1860...

39 (40). Светлана Кузнецова (Россия) — 1692...

82 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 1001...

86 (88). Варвара Грачёва (Россия) — 966...

88 (77). Анна Блинкова (Россия) — 940...

97 (96). Вера Звонарева (Россия) — 847...

100 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.

источник: WTA
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Gif-обзор Евро 2020: Англия – Хорватия – 1:0Новак Джокович второй раз в карьере выиграл "Ролан Гаррос"Каспер Юльманн: у Кристиана произошла остановка сердца прямо на полеСёмин не смолчал после поражения России от Бельгии​Сборная Украины на голову сильнее сборной России: почему?Дзюба объяснил разгромное поражение от Бельгии на Евро
Видео всех голов Евро-2020 14.06.2021: Шотландия против Чехии, Польша против Словакии, Испания против Швеции
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 14 июня: Шотландия - Чехия, Польша - Словакия, Испания - Швеция.
Видео всех голов Евро-2020 13.06.2021: Англия дожала Хорватию, Австрия победила Македонию, Нидерланды выиграли перестрелку у Украины
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 13 июня: Англия - Хорватия, Австрия - Северная Македония, Нидерланды - Украина.
Суперкамбэк и внезапная смерть. Как Украина проиграла Нидерландам в самом зрелищном матче Евро-2020
Голландцы вырвали победу у команды Андрея Шевченко в самой концовке — 3:2.
Пандев забил в 37, но этого не хватило даже для ничьей. Как Австрия сломила гордых македонцев
В стартовом матче в группе С на Евро-2020 австрийская сборная в Бухаресте лишь в концовке доказала свое превосходство над командой Северной Македонии (3:1).
Нидерланды — Украина: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 13.06.2021
13 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 1-го тура в группе С между сборными Нидерландов и Украины.
Саутгейт поквитался с Даличем. Как Англия взяла реванш у Хорватии за полуфинал ЧМ-2018 в Лужниках
В первом матче группы D на Евро-2020 сборная Англии победила в Лондоне хорватов (1:0).
Упрямство с Шуниным и Семеновым погубит Саламыча. Выводы по матчу Бельгия — Россия
Послесловие к поражению России от Бельгии (0:3) в стартовом матче Евро-2020.
«Черчесов не угадал со схемой и составом». Сенников — о поражении России от бельгийцев
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился с «Плеймейкером» мнением о матче Евро-2020 Бельгия - Россия (3:0).
Австрия — Северная Македония: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 13.06.2021
13 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 1-го тура в группе С между сборными Австрии и Северной Македонии.
Англия — Хорватия: прямая трансляция матча группы D на Евро-2020 13.06.2021
13 июня 2021 года в Лондоне состоится матч 1-го тура в группе D между сборными Англии и Хорватии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика