Павлюченкова стала 19-й ракеткой мира, Кудерметова - 32-я

WTA опубликовала новый рейтинг лучших теннисисток мира.
Российская спортсменка Анастасия Павлюченкова, проигравшая в финале «Ролан Гаррос» представительнице Чехии Барборе Крейчиковой, поднялась на 19-ю позицию.
Вероника Кудерметова потеряла две строчки и теперь занимает 32-е место. Екатерина Александрова - 34-я, а Дарья Касаткина - 35-я.
Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти. На второй строчке расположилась Наоми Осака из Японии, а тройку лучших замкнула румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA:
1. (1). Эшли Барти (Австралия) — 8245.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7401.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6330.
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.
5 (5). Софья Кенин (США) — 5865.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4931.
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4435.
10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4285. ...
15 (33). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3733...
19 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3300...
32 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 2100...
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1940.
35 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1860...
39 (40). Светлана Кузнецова (Россия) — 1692...
82 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 1001...
86 (88). Варвара Грачёва (Россия) — 966...
88 (77). Анна Блинкова (Россия) — 940...
97 (96). Вера Звонарева (Россия) — 847...
100 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.