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14 июня 08:35
автор: Степан Шереметьев

Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP, Карацев поднялся на 24-ю позицию

Финалист «Ролан Гаррос» Стефанос Циципас стал четвертой ракеткой мира.

ATP опубликовала новый рейтинг лучших теннисистов мира.

Российские спортсмены Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои позиции и занимают второе и седьмое место соответственно. Аслан Карацев поднялся на две строчки и теперь 24-й. Карен Хачанов опустился на два места - 27-й.

Первой ракеткой мира остается победитель прошедшего «Ролан Гаррос» Новак Джокович. Его соперник по финалу грек Стефанос Циципас стал четвертым в рейтинге. Тройку лучших замыкает представитель Испании Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP:

1. (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 313 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 143

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8630

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7980

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7425

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7350

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 5910

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5065

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4103

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 3170…

24 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2274…

27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2010.

источник: ATP
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