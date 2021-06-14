Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP, Карацев поднялся на 24-ю позицию

ATP опубликовала новый рейтинг лучших теннисистов мира.

Российские спортсмены Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои позиции и занимают второе и седьмое место соответственно. Аслан Карацев поднялся на две строчки и теперь 24-й. Карен Хачанов опустился на два места - 27-й.

Первой ракеткой мира остается победитель прошедшего «Ролан Гаррос» Новак Джокович. Его соперник по финалу грек Стефанос Циципас стал четвертым в рейтинге. Тройку лучших замыкает представитель Испании Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP:

1. (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 313 очков