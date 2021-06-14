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14 июня 09:03
автор: Степан Шереметьев

Павлюченкова поднялась на 27 позиций в чемпионской гонке WTA, Кудерметова - 12-я

Лидером рейтинга остается Эшли Барти.

WTA опубликовала новый рейтинг чемпионской гонки.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, проигравшая в финале «Ролан Гаррос» представительнице Чехии Барборе Крейчиковой, поднялась на 27 позиций и теперь занимает седьмое место. Вероника Кудерметова опустилась на четыре строчки - 12-я, а Дарья Касаткина - 22-я.

Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти. На второй позиции расположилась чешка Крейчикова, а топ-3 замкнула Арина Соболенко из Белоруссии.

Чемпионская гонка WTA:

1. (1). Эшли Барти (Австралия) — 3381.

2 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3258.

3 (2). Арина Соболенко (Беларуссия) — 2657.

4 (3). Наоми Осака (Япония) — 2536.

5 (5). Ига Свентек (Польша) — 2385.

6 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2095.

7 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1898.

8 (16). Мария Саккари (Греция) — 1886.

9 (6). Дженнифер Брэйди (США) — 1808.

10 (11). Кори Гауфф (США) — 1710. ...

12 (8). Вероника Кудерметова (Россия) — 1592...

22 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 1187...

29 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 882...

48 (40). Вера Звонарева (Россия) — 525...

59 (49). Анастасия Потапова (Россия) — 456...

65 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398...

68 (59). Светлана Кузнецова (Россия) — 382...

81 (72). Людмила Самсонова (Россия) — 308...

85 (103). Варвара Грачева (Россия) — 287...

91 (83). Анастасия Гасанова (Россия) — 266.

источник: WTA
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