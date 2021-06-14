Павлюченкова поднялась на 27 позиций в чемпионской гонке WTA, Кудерметова - 12-я

WTA опубликовала новый рейтинг чемпионской гонки.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, проигравшая в финале «Ролан Гаррос» представительнице Чехии Барборе Крейчиковой, поднялась на 27 позиций и теперь занимает седьмое место. Вероника Кудерметова опустилась на четыре строчки - 12-я, а Дарья Касаткина - 22-я.

Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти. На второй позиции расположилась чешка Крейчикова, а топ-3 замкнула Арина Соболенко из Белоруссии.

Чемпионская гонка WTA:

1. (1). Эшли Барти (Австралия) — 3381.