Павлюченкова поднялась на 27 позиций в чемпионской гонке WTA, Кудерметова - 12-я

WTA опубликовала новый рейтинг чемпионской гонки.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, проигравшая в финале «Ролан Гаррос» представительнице Чехии Барборе Крейчиковой, поднялась на 27 позиций и теперь занимает седьмое место. Вероника Кудерметова опустилась на четыре строчки - 12-я, а Дарья Касаткина - 22-я.
Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти. На второй позиции расположилась чешка Крейчикова, а топ-3 замкнула Арина Соболенко из Белоруссии.
Чемпионская гонка WTA:
1. (1). Эшли Барти (Австралия) — 3381.
2 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3258.
3 (2). Арина Соболенко (Беларуссия) — 2657.
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 2536.
5 (5). Ига Свентек (Польша) — 2385.
6 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2095.
7 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1898.
8 (16). Мария Саккари (Греция) — 1886.
9 (6). Дженнифер Брэйди (США) — 1808.
10 (11). Кори Гауфф (США) — 1710. ...
12 (8). Вероника Кудерметова (Россия) — 1592...
22 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 1187...
29 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 882...
48 (40). Вера Звонарева (Россия) — 525...
59 (49). Анастасия Потапова (Россия) — 456...
65 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398...
68 (59). Светлана Кузнецова (Россия) — 382...
81 (72). Людмила Самсонова (Россия) — 308...
85 (103). Варвара Грачева (Россия) — 287...
91 (83). Анастасия Гасанова (Россия) — 266.