Бабушка Циципаса умерла за пять минут до начала его матча с Джоковичем в финале «Ролан Гаррос»

Теннисист Стефанос Циципас сообщил, что его бабушка умерла за пять минут до начала его матча с Новаком Джоковичем (7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6) в финале Открытого чемпионата Франции. Спортсмен опубликовал трогательный пост, посвященный своему родному человеку.

«За пять минут до того, как я вышел на финал с Джоковичем, моя бабушка проиграла битву за жизнь. Мудрая женщина, чья вера в жизнь и желание отдавать и заботиться не сравнятся с другими людьми. Важно, чтобы в мире было больше таких людей, как она, потому что такие люди заставляют тебя чувствовать себя живым.

Я хочу сказать, что, вне зависимости от дня, обстоятельств или ситуации, это посвящено ей и только ей. Спасибо ей за то, что вырастила моего отца. Без него все мои достижения были бы невозможны», - написал Циципас в Instagram.

Напомним, что по ходу игры грек вел по сетам 2:0, но упустил преимущество и потерпел поражение. Циципас после финала стал четвертой ракеткой мира, а Джокович возглавляет рейтинг ATP.