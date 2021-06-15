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15 июня 14:55
автор: Степан Шереметьев

Кудерметова обыграла Мухову и вышла во второй круг турнира в Берлине

На следующей стадии соревнования россиянка встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

В первом круге турнира в Берлине российская теннисистка Вероника Кудерметова в трех сетах переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову - 7:6, 5:7, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа и 30 минут.

Кудерметова сделала шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

На счету Муховой - пять подач навылет, одна двойная ошибка и реализовано пять брейк-пойнтов из 12.

Таким образом, во втором круге Кудерметова встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая ранее обыграла чешку Маркету Вондроушеву.

источник: «Советский спорт»
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