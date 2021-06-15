Кудерметова обыграла Мухову и вышла во второй круг турнира в Берлине

В первом круге турнира в Берлине российская теннисистка Вероника Кудерметова в трех сетах переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову - 7:6, 5:7, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа и 30 минут.

Кудерметова сделала шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

На счету Муховой - пять подач навылет, одна двойная ошибка и реализовано пять брейк-пойнтов из 12.

Таким образом, во втором круге Кудерметова встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая ранее обыграла чешку Маркету Вондроушеву.