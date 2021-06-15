Медведев проиграл Штруффу в первом круге турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в матче первого круга турнира в Галле немцу Яну-Леннарду Штруффу со счетом 6:7 (6:8), 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Победитель матча был лучше и на подаче и на приеме. На счету Штруффа девять эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейкпоинта из четырех.

Медведев семь раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и два раза взял подачу соперника, имея шесть возможностей.

Во втором круге турнира Штруфф сыграет против американца Маркоса Гирона, которых обыграл канадца Вашека Поспишила со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).