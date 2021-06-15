Дьяченко проиграла Чжан в первом круге турнира в Бирмингиме

Российская теннисистка Виталия Дьяченко во встрече первого тура турнира в Бирмингеме проиграла китаянке Шуай Чжан со счетом 2:6, 5:7.

Китаянка совершила одну двойную ошибку, ни разу не подав навылет, и реализовала 7 из 11 брейкпоинтов.

Дьяченко подала два эйса, совершив шесть двойных ошибок, и четыре раза взяла подачу соперницы, имея семь возможностей.

Чжан во втором круге турнира сыграет против британки Хизер Уотсон, которая победила швейцарку Викторию Голубич (3:6, 6:2, 6:2).