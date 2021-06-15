Касаткина обыграла Херцог на старте турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина во встрече первого круга турнира в Бирмингеме победила словенку Полону Херцог со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Касаткина не подавала навылет и совершила шесть двойных ошибок, а также реализовала восемь из девяти брейкпоинтов.

Херцок подала три эйса при трех двойных ошибках и шесть раз взяла подачу соперницы, имея 16 возможностей.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая победила американку Мэдисое Бренгл (4:6, 7:5, 6:3).