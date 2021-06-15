Потапова выиграла у Стоянович в матче первого круга турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче первого круга турнира в Бирмингеме победила сербку Нину Стоянович со счетом 5:7, 7:6 (10:8), 6:4.

Потапова подала четыре эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала шесть из семи брейкпоинтов.

На счету Стоянович десять подач навылет и такое же количество двойных ошибок, а также шесть брейков при десяти возможностях взять чужую подачу.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча между француженками Фионой Ферро и Кристиной Младенович.