Александрова обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова во встрече второго круга турнира в Берлине победила украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 7:5.

Александрова подала шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и три раза взяла подачу соперницы, имея пять возможностей.

Свитолина семь раз подала навылет, совершив четыре двойные ошибки, а также реализовала один брейкпоинт из семи.

Таким образом, Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, где сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) - Петра Мартич (Хорватия).