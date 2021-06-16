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ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Турция 0 Уэльс 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 3.10
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Швейцария 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 6.40
16 июня 13:56
автор: Максим Скороходов

Александрова обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Матч продолжался 1 час 31 минуту.

Российская теннисистка Екатерина Александрова во встрече второго круга турнира в Берлине победила украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 7:5.

Александрова подала шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и три раза взяла подачу соперницы, имея пять возможностей.

Свитолина семь раз подала навылет, совершив четыре двойные ошибки, а также реализовала один брейкпоинт из семи.

Таким образом, Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, где сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) - Петра Мартич (Хорватия).

источник: «Советский спорт»
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