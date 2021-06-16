Александрова обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова во встрече второго круга турнира в Берлине победила украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 7:5.
Александрова подала шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и три раза взяла подачу соперницы, имея пять возможностей.
Свитолина семь раз подала навылет, совершив четыре двойные ошибки, а также реализовала один брейкпоинт из семи.
Таким образом, Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Берлине, где сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) - Петра Мартич (Хорватия).
источник: «Советский спорт»