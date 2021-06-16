Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Галле, обыграв Томпсона

Российский теннисист Андрей Рублев во встрече второго тура турнира в Галле победил австралийца Джордана Томпсона со счетом 6:4, 6:4.

Рублев не совершал двойных ошибок, подав четыре эйса, а также три раза взял подачу соперника, имея шесть брейкпоинтов.

На счету Томпсона шесть подач навылет при двух двойных ошибках и один реализованный брейкпоинт из двух.

Таким образом, россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Галле, где сыграет против немца Филиппа Кольшрайбера, который победил француза Корентена Муте со счетом 6:4, 7:6 (7:4).