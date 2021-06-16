Карацев уступил Норри во втором круге турнира в Лондоне

Российский теннисист Аслан Карацев в матче второго раунда турнира в Лондоне в двух сетах (3:6, 6:4, 6:2) проиграл представителю Великобритании Кэмерону Норри.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Карацев один раз подал на вылет, сделал шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнта из шести.

Норри выполнил три эйса, один раз ошибся на подаче и воспользовался четырьмя попытками из пяти для взятия подачи соперника.

В следующем круге турнира британец сыграет с победителем встречи Александр Бублик (Казахстан) - Джек Дрэйпер (Великобритания).