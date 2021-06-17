Самсонова обыграла Кудерметову и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова в 1/8 финала турнира в Берлине в двух сетах обыграла свою соотечественницу Веронику Куберметову - 6:4, 6:3.

Самснова пять раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

На счету Кудерметовой - пять эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного брейка.

Таким образом, за выход в полуфинал соревнований Самсонова поспорит с американкой Мэдисон Кис, которая переиграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко (6:4, 1:6, 7:5).