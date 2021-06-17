Надаль пропустит Уимблдон и Олимпиаду

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о том, что не примет участие в Уимблдоне и олимпийском теннисном турнире в Токио.

«Хочу сообщить, что я решил не участвовать в следующем Уимблдоне, который пройдет с 28 июня по 11 июля. Я также не буду играть в теннисном турнире на Олимпийских играх, окончательно запланированном на 24-30 июля. Это решение, которое никогда не бывает легким, но, послушав свое тело и поговорив с моей командой, я понимаю, что это правильное решение, которое позволит продлить мою спортивную карьеру и продолжать заниматься тем, что делает меня счастливым: соревноваться на высшем уровне и продолжать бороться за титулы в конкурентной борьбе. Тот факт, что в этом году между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном всего две недели, не помог моему организму оправиться от тяжелого грунтового сезона», - написал спортсмен на своей странице в инстаграм.

Напомним, что на «Ролан Гаррос» Надаль дошел до полуфинала, где уступил победителю соревнований сербу Новаку Джоковичу со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 2:6.