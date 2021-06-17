Потапова обыграла Младенович и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова во встрече второго тура турнира в Бирмингеме победила француженку Кристину Младенович со счетом 6:3, 6:3.

Победительница матча была лучше соперницы и на подаче и на приеме. На счету Потаповой три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейкпоинта из шести.

Младенович три раза подала навылет при четырех двойных ошибках, а также один раз взяла подачу россиянки, имея пять возможностей.

Таким образом, Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, где сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер, которая победила канадскую теннисистку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).