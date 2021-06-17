Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Костюк

Российская теннисистка Дарья Касаткина во встрече второго круга турнира в Бирмингеме победила украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 7:5.

Обе теннисистки не подавали эйсов, а россиянка, к тому же, совершила две двойные ошибки. Зато Касаткина была лучше на приеме, реализовав шесть из восьми брейкпоинтов. Костюк смогла три раза взять подачу своей соперницы, имея 11 возможностей.

Таким образом, Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, где сыграет с чешкой Терезой Мартинковой, которая победила представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.