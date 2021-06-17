Осака пропустит Уимблдон, но примет участие в Олимпиаде

Японская теннисистка Наоми Осака пропустит Уимблдон ради более удачного выступления на домашней Олимпиаде.

«Наоми не выступит в этом году на Уимблдоне. Она проведет свободное время со своими друзьями и семьей. Она подготовится к Олимпийским играм и будет очень рада играть перед болельщиками со своей страны», - приводит заявление команды теннисистки The Times.

Напомним, что Осака отказалась общаться с журналистами на «Ролан Гаррос», а после того, как ее оштрафовали за свои действия, снялась с Открытого чемпионата Франции.