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Товарищеские матчи (сборные) 2-й тайм, 70' Алжир 4 Либерия 1
Бразилия - Серия А 01:00 Флуминенсе 0 Сантос 0 П1 1.98 Х 3.30 П2 4.10
Бразилия - Серия А 01:00 Атлетико Гояни 0 Форталеза 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.10
Бразилия - Серия А 01:00 Спорт Ресифи 0 Гремио 0 П1 4.30 Х 3.40 П2 1.90
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ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Хорватия 0 Чехия 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.60
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Шотландия 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
17 июня 23:39
автор: Максим Скороходов

Осака пропустит Уимблдон, но примет участие в Олимпиаде

Теннисные матчи в Токио пройдут с 24 июня по 1 июля.

Японская теннисистка Наоми Осака пропустит Уимблдон ради более удачного выступления на домашней Олимпиаде.

«Наоми не выступит в этом году на Уимблдоне. Она проведет свободное время со своими друзьями и семьей. Она подготовится к Олимпийским играм и будет очень рада играть перед болельщиками со своей страны», - приводит заявление команды теннисистки The Times.

Напомним, что Осака отказалась общаться с журналистами на «Ролан Гаррос», а после того, как ее оштрафовали за свои действия, снялась с Открытого чемпионата Франции.

источник: The Times
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