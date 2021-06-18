Самсонова переиграла Кис в четвертьфинале турнира в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Мэдисон Кис (7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0)) в матче четвертьфинала турнира в Берлине.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Самсонова шесть раз подала навылет, совершила семь двойных ошиок и реализовала один брейк-пойнт из восьми.

На счету Кис - восемь эйсов, четыре двойные ошибки, ни одного брейка и три брейка из 11.

За выход в финал соревнований россиянка поспорит с победителем пары Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).