Потапова проиграла Жабер и не смогла выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова в четвертьфинале турнира в Бирмингеме проиграла представительнице Туниса Онс Жабер.

Победительница встречи была лучше и на подаче и на приеме. На счету Жабер, не совершавшей двойных ошибок, 11 эйсов и пять реализованных брейкпоинтов из восьми.

Потапова навылет не подавала, совершила четыре двойные ошибки и один раз взяла подачу соперницы, имея два возможности.

В полуфинале Жабер сыграет с победительницей матча Хизер Уотсон (Великобритания) - Донна Векич (Хорватия).