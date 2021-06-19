Потапова проиграла Жабер и не смогла выйти в полуфинал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Анастасия Потапова в четвертьфинале турнира в Бирмингеме проиграла представительнице Туниса Онс Жабер.
Победительница встречи была лучше и на подаче и на приеме. На счету Жабер, не совершавшей двойных ошибок, 11 эйсов и пять реализованных брейкпоинтов из восьми.
Потапова навылет не подавала, совершила четыре двойные ошибки и один раз взяла подачу соперницы, имея два возможности.
В полуфинале Жабер сыграет с победительницей матча Хизер Уотсон (Великобритания) - Донна Векич (Хорватия).
источник: «Советский спорт»