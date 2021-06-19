Рублев вышел в финал турнира в Галле

Россиянин Андрей Рублев победил представителя Грузии Николоза Басилашвили в полуфинале турнира Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP), который прошел в немецком Галле на травяном покрытии.

Рублев, посеянный в турнире под четвертым номером, выиграл со счетом 6: 1, 3: 6, 6: 3. Басилашвили вышел в турнир через квалификацию. В финале в воскресенье 23-летний россиянин встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и французом Уго Умбером.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге и является обладателем восьми титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не выходил за пределы четвертьфинала.