Касаткина вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, обыграв Мартинцову

Российская теннисистка Дарья Касаткина переиграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову в четвертьфинале турнира в Бирмингеме со счетом 6:4, 2:6, 6:0.

Касаткина один раз подала навылет, совершив при этом три двойных ошибки, также россиянка смогла шесть раз взять подачу соперницы, имея десять брейк-поинтов.

На счету Мартинцовой два эйса при двух двойных ошибках и четыре реализованных брейк-поинтов при девяти возможностях.

В полуфинале турнира Касаткина сыграет с американкой Коко Вандевей.