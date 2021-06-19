Андрей Рублев: Мой первый финал на траве - это здорово

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою игру в полуфинальном матче турнира в швейцарском Галле против грузина Николоза Басилашвили (6:1, 3:6, 6:3).

«Мой первый финал на траве и первый в Галле – это здорово. Получается, что сыграю в финалах на всех покрытиях, это значит, что я умею приспосабливаться к каждому из них. Были шансы закончить матч во втором сете, сделать брейк, но я сорвал легкий удар. Затем я вернулся в игру и оставался спокойным до конца», — цитирует спортсмена пресс-служба ATP.

В борьбе за титул в Галле Рублев сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и французом Уго Умбером.