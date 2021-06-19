Самсонова обыграла Азаренко и вышла в финал турнира в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла представительницу Белоруссии Викторию Азаренко в полуфинале турнира в Берлине со счетом 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Самсонова 11 раз подала навылет, совершив при этом две двойных ошибки, также она смогла три раз взять подачу соперницы, имея семь брейк-поинтов.

Азаренко совершила шесть эйсов при двух двойных ошибках и не смогла реализовать три брейк-поинта.

В финале турнира Самоснова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.