Грачева проиграла Синяковой в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла пробиться во второй круг турнира в немецком Бад-Хомбурге, уступив представительнице Чехии Катержине Синяковой со счетом 3:6, 2:6.
Встреча продлилась 1 часа 32 минуты.
На счету Грачевой, занимающей 86-е место в текущем рейтинге, пять двойных ошибок иодин реализованный брейк из восьми.
Синякова дважды подала навылет, а также реализовала четыре брейк-пойнта из 14.
В следующем раунде чешка сыграет с победительницей матча Аманден Эсс (Франция) - Джессика Пегула (США).