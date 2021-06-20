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Самсонова стала победительницей турнира в Берлине, обыграв в финале Бенчич
20 июня 18:29
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: WTA

Самсонова стала победительницей турнира в Берлине, обыграв в финале Бенчич

Для 106-й ракетки мира это первый титул WTA в карьере.

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила в финале турнира в Берлине швейцарку Белинду Бенчич со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.

Самсонова 14 раз подала навылет, совершив при этом шесть двойных ошибок, также она смогла четыре раза взять подачу соперницы, имея восемь брейк-поинтов.

Бенчич совершила шесть эйсов при шести двойных ошибках и смогла реализовать два брейк-поинта из семи.

Отметим, что Самсонова пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

источник: «Советский спорт»
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