Самсонова стала победительницей турнира в Берлине, обыграв в финале Бенчич

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила в финале турнира в Берлине швейцарку Белинду Бенчич со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.

Самсонова 14 раз подала навылет, совершив при этом шесть двойных ошибок, также она смогла четыре раза взять подачу соперницы, имея восемь брейк-поинтов.

Бенчич совершила шесть эйсов при шести двойных ошибках и смогла реализовать два брейк-поинта из семи.

Отметим, что Самсонова пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.