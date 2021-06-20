Касаткина расцарапала себе шею от злости в финале турнира в Бирмингеме (видео)

Помощи от Швейцарии Россия не дождалась. Как завершился отбор в плей-офф Евро-2020 в группе А

Матчи заключительного тура в группе А чемпионата Европы вывели в 1/8 финала Италию с первого места и Уэльс – со второго, а Швейцария теперь ждет развязки в других квартетах.