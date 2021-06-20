Касаткина расцарапала себе шею от злости в финале турнира в Бирмингеме (видео)

Дарья Касаткина выразила недовольство своей игрой во время финального матча турнира в Бирмингеме против представительницы Туниса Онс Жабер.
Российская теннисистка эмоционально отреагировала на неудачу в одном из эпизодов матча и расцарапала себе шею. После этого Касаткиной потребовалась помощь медика, который наклеил пластырь на поврежденное место.
Дарья Касаткина жутко разозлилась и расцарапала себе шею 😳— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 20, 2021
Ну когда там уже перезапуск «Росомахи»? pic.twitter.com/uigFCGAMac
Напомним, что встреча завершилась поражением россиянки со счетом 5:7, 4:6.