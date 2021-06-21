Анастасия Павлюченкова: Я не люблю журналистов. Мне проще все держать в себе

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова призналась, что не любит давать интервью.

«Люблю ли журналистов? Нет. Просто я из таких людей, которым не нравится рассказывать о себе все. Мне проще держать в себе, не делиться со всеми планами. При этом по характеру я такой человек, что, если я общаюсь, то не хочу отвечать банальные «да», «нет».

Кому это нужно? Раз уж начали, хочется вести нормальную беседу. Из-за этого у меня возникает какой-то дисбаланс. Я не хочу сильно раскрываться, но и «на отвали» разговаривать не считаю правильным», - приводит слова спортсменки «СЭ».

Напомним, что в финале Открытого чемпионата Франции Павлюченкова в трех сетах уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой - 1:6, 6:2, 4:6. Анастасия впервые в карьере принимала участие в решающем матче турнира «Большого Шлема».