Даниил Медведев: Я еду на Олимпиаду, для меня это очень важное событие

Российский теннисист Даниил Медведев с пониманием относится к спортсменам, решившим пропустить Олимпийские игры в Токио. Комментарий второй ракетки мира дает портал Ubitennis.

«Я еду на Олимпиаду, это очень важное событие для меня и для России», - сказал Медведев, - «Но я также понимаю теннисистов, которые решили пропустить Олимпиаду. У нас один из самых сложных сезонов во всех видах спорта. Мы начали в январе с Кубка ATP и закончили финалом Кубка Дэвиса в декабре».

Медведеву 25 лет, и он занимает второе место в рейтинге ATP. Россиянин десять раз становился победителем турниров ATP и дважды выходил в финал турниров «Большого шлема» - US Open (2019) и Австралии (2021).