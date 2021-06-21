Блинкова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Таусон

Российская теннисистка Анна Блинкова победила датчанку Клару Таусон со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2 в матче первого раунда турнира в немецком Бад-Хомбурге.

Игра продолжалась 2 часа 16 минут.

На счету Блинковой пять подач навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнт из восьми.

Таусон оформила семь эйсов, допустила три двойных и реализовала три брейка из девяти.

Следующей соперницей Блинковой станет победительница матча между другой россиянкой Екатериной Яшиной и немкой Анжеликой Кербер.