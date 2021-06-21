В паре с Карацевым на Олимпиаде в Токио сыграет Медведев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев определился с сочетаниями теннисистов для выступления в парном разряде на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на ТАСС, Даниил Медведев сыграет с Асланом Карацевым, Вера Звонарева с Еленой Весниной, Вероника Кудерметова с Анастасией Павлюченковой, а Андрей Рублев с Кареном Хачановым.

Напомним, что на Играх-2016 победу в женском парном разряде одержали Елена Веснина и Екатерина Макарова.

Добавим, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.